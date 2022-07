Trường tiểu học Hoàng Liệt chính thức dừng phân tuyến kiểu 'nhồi' học sinh lớp 1 về trường khác để lên chuẩn quốc gia

Cụ thể, nội dung thông báo về việc tuyển sinh lớp của Trường tiểu học Hoàng Liệt nêu: Thực hiện chỉ đạo của các cấp, Trường Tiểu học Hoàng Liệt thông báo khu cư dân tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 của trường như sau: Khu dân cư Linh Đàm (tổ 12,14), bán đảo Linh Đàm (tổ 15,16A, 16B, 17A, 17B, 2324, VP4), Pháp Vân (Tổ 9, 10); HH3A, B, C (tổ 28,29,30).

Sau phản ánh của Infonet về việc học sinh Trường tiểu học Hoàng Liệt bị 'đẩy' đi, bao gồm cả học sinh sẽ vào lớp 1 năm học tới sẽ phân về học tại trường tiểu học CHu Văn An vốn đã quá tải phải nghỉ học luân phiên, để trường lên chuẩn quốc gia, ngày 2/7, trường này chính thức thông báo nhận lại học sinh lớp 1.

Như vậy, sau tuyến bài viết về học sinh Trường tiểu học Hoàng Liệt bị 'đẩy' đi, nhồi sang nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia thì hôm nay mới có quyết định chính thức về việc học sinh vào lớp 1 năm học tới cũng chính thức được đăng ký vào học tại trường tiểu học Hoàng Liệt học theo đúng tuyến như trước.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai từng khẳng định đã chỉ đạo dừng hết việc phân tuyến lại nhồi học sinh sang trường tiểu học Chu Văn An, tuy nhiên các thông báo chính thức về tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 của Trường tiểu học Hoàng Liệt và Chu Văn An vẫn ghi rõ học sinh cư trú tại các tòa HH3 A-B-C vẫn phân tuyến về học tại trường tiểu học Chu Văn An vốn đã quá tải, học sinh phải nghỉ học luân phiên.

Trong ngày đăng ký trực tuyến vào lớp 1 đầu tiên (1/7), các phụ huynh có con em vào lớp 1 cư trú tại HH3 khi đăng ký online cho con em vẫn được hệ thống tự động đẩy về trường tiểu học Chu Văn An.