Trường THPT bị tố vận động đóng 240 triệu để lắp camera, Sở GD-ĐT kiểm tra

Việc đóng kinh phí này khiến nhiều ý kiến băn khoăn, nhất là khi năm học mới vừa bắt đầu, gia đình đã phải chi nhiều khoản cho con.

Ngoài ra, đoạn tin nhắn này còn thông tin về khoản thu bảo dưỡng điều hoà, tivi trong 3 năm dự kiến là 15 triệu đồng.

Một số ý kiến cho rằng số tiền lắp đặt camera 240 triệu đồng là quá lớn, khoản thu bảo dưỡng cũng cần minh bạch. Nhiều ý kiến nhấn mạnh việc thu chi cần dựa trên nguyên tắc tự nguyện, không áp đặt.

Khi được hỏi về thông tin này, ông Ngô Duy Viễn, Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong cho biết "đấy là thông tin trên mạng" và khẳng định "nhà trường chưa bắt học sinh đóng" và cũng không kêu gọi.

Chiều 25/9, ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã nắm thông tin và đang chỉ đạo kiểm tra, rà soát. Kết quả sẽ được thông tin cụ thể sau.