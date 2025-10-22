Trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công trên đường đi làm về

Hà Nam| 22/10/2025 06:58

Một trưởng thôn người Cơ Tu ở xã biên giới Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) bị gấu rừng tấn công khi đang trên đường từ rẫy về nhà, hiện đã qua cơn nguy kịch và được điều trị tích cực tại trung tâm y tế.

Tối 21/10, ông Zơrâm Buôn - Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ông Pơloong Nhương (48 tuổi), trưởng thôn A Tu 1, bị gấu rừng tấn công khi đang trên đường từ rẫy trở về nhà.

Khoảng 18h30 cùng ngày, người dân phát hiện ông Nhương nằm bất tỉnh bên đường, trên người có nhiều vết thương nghi do động vật hoang dã cào, cắn, nên lập tức đưa nạn nhân về thôn để sơ cứu.

screenshot_1761054901.png
Ông Pơloong Nhương được chăm sóc tại Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Hùng Sơn phối hợp lực lượng y tế đưa ông Nhương đến Trạm Y tế xã Ch’Ơm, sau đó liên hệ Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang điều xe cấp cứu lên tận thôn A Tu 1 đón nạn nhân đi điều trị.

Theo ông Zơrâm Buôn, nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt và hàm dưới, mất nhiều máu nhưng hiện đã tỉnh táo, xác nhận bị gấu rừng tấn công. Các y, bác sĩ đang tích cực theo dõi, chăm sóc.

Chính quyền xã Hùng Sơn đã khuyến cáo người dân hạn chế đi rẫy một mình, nhất là vào chiều tối, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng rà soát khu vực nghi có gấu rừng để bảo đảm an toàn.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/truong-thon-o-da-nang-bi-gau-rung-tan-cong-tren-duong-di-lam-ve-2455104.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/truong-thon-o-da-nang-bi-gau-rung-tan-cong-tren-duong-di-lam-ve-2455104.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công trên đường đi làm về
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO