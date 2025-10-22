Trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công trên đường đi làm về

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Hùng Sơn phối hợp lực lượng y tế đưa ông Nhương đến Trạm Y tế xã Ch’Ơm, sau đó liên hệ Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang điều xe cấp cứu lên tận thôn A Tu 1 đón nạn nhân đi điều trị.

Theo ông Zơrâm Buôn, nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt và hàm dưới, mất nhiều máu nhưng hiện đã tỉnh táo, xác nhận bị gấu rừng tấn công. Các y, bác sĩ đang tích cực theo dõi, chăm sóc.

Chính quyền xã Hùng Sơn đã khuyến cáo người dân hạn chế đi rẫy một mình, nhất là vào chiều tối, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng rà soát khu vực nghi có gấu rừng để bảo đảm an toàn.