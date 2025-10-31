Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cho dân

“Nghĩa tình đồng bào ấm áp lắm!"

Mưa đã ngớt, nước lũ đang dần rút, ở thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế), trưởng thôn Phạm Văn Hà vẫn tất bật gọi điện, ghi chép danh sách từng hộ dân để chuẩn bị cho chuyến cứu trợ tiếp theo.

Vừa bốc hàng lên thuyền, ông Hà vừa giục mọi người: “Nhanh tay lên các anh, trưa rồi, bà con đang chờ đồ về để ăn đó”.

Ông Phạm Văn Hà chuẩn bị hàng được hỗ trợ mang đi phát cho người dân trong thôn. Ảnh: M.T

Ông Hà cho biết, thôn có gần 200 hộ với khoảng 800 nhân khẩu. Dù đã được cảnh báo trước, song đợt lũ này nước lên nhanh bất ngờ khiến nhiều gia đình trở tay không kịp, nhà cửa đều bị ngập sâu.