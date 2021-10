Trương Thế Vinh bại lộ yêu Thúy Ngân chỉ qua một câu nói?

Thấy đàn anh quanh co, Hồ Quang Hiếu chốt lại: "Vậy là cuối cùng anh chưa trả lời câu hỏi đó". Tới đây, Trương Thế Vinh chấp nhận thua thử thách thay vì nói gì thêm.

Clip: Trương Thế Vinh vòng vo khi được hỏi chuyện hẹn hò Thúy Ngân.

Sự né tránh của Trương Thế Vinh trong tình huống này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Trước đó, người trong cuộc từng phủ nhận yêu đương, nếu điều này là đúng thì Trương Thế Vinh chỉ việc trả lời "không" trong thử thách nói thật là xong.