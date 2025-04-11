Trường Sa khẩn trương chằng chống, ứng phó bão Kalmaegi có thể mạnh cấp 14

Cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa gia cố nhà trước cơn bão. Ảnh: Ngọc Ánh

Ngày 4/11, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã triển khai các biện pháp cấp bách, chủ động ứng phó với bão Kalmaegi (dự kiến trở thành cơn bão số 13 vào sáng sớm 5/11), nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện và khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng, đặc biệt là đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Trước diễn biến phức tạp của bão, các đơn vị đóng quân ở đặc khu Trường Sa đã rà soát, củng cố công trình phòng, chống thiên tai, chằng chống nhà cửa, trường học. Ngoài ra, lương thực, nước ngọt và các loại thuốc chữa bệnh đã được các đơn vị chuẩn bị kỹ để phục vụ người dân trong trường hợp bão đổ bộ. Lực lượng cũng sẵn sàng ứng trực 24/24h để hỗ trợ tàu thuyền neo đậu an toàn khi thời tiết xấu.