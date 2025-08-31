Trưởng nhóm SNSD đang giao lưu với fan Việt thì gặp sự cố, lập tức đi vào cánh gà, BTC vội vã xin lỗi

Sự cố của Taeyeon

Tối 30/8, đêm nhạc K Showtime đã chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Đêm diễn quy tụ loạt sao Hàn đình đám như Yunho (DBSK), Key (SHINee), Irene - Seulgi (Red Velvet) và đặc biệt là trưởng nhóm SNSD - Taeyeon. Dù diễn ra giữa lúc cả làng nhạc đang hướng về chuỗi concert quốc gia chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 thì K Showtime vẫn thu hút được lượng fan Kpop khổng lồ.

Tại sự kiện, khán đài được lấp đầy với đám đông hàng nghìn fan. Khi lighstick lên đèn, có thể thấy sự áp đảo của màu hồng - SONE Việt. Lý do dễ hiểu bởi Taeyeon là ngôi sao có fandom đông đảo tại Việt Nam, nhiều fan đã chờ đợi rất lâu để cô nàng trở lại.