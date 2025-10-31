Trương Ngọc Ánh và cuộc sống sang chảnh trong penthouse triệu đô trước khi bị bắt

Trước đó, Trương Ngọc Ánh từng được biết đến là ngôi sao màn bạc hạng A, có cuộc sống giàu có, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh chuyển sang tập trung vào kinh doanh, điều hành công ty riêng, đầu tư cho các dự án, công việc cá nhân.