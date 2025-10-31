Trương Ngọc Ánh và cuộc sống sang chảnh trong penthouse triệu đô trước khi bị bắt

VB (Tổng hợp)| 31/10/2025 21:00

Cuộc sống sang chảnh của ngôi sao hạng A Trương Ngọc Ánh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Công an TP.HCM vừa bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh﻿ do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, khiến dư luận chấn động.
Trước đó, Trương Ngọc Ánh từng được biết đến là ngôi sao màn bạc hạng A, có cuộc sống giàu có, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh chuyển sang tập trung vào kinh doanh, điều hành công ty riêng, đầu tư cho các dự án, công việc cá nhân.
Căn penthouse của Trương Ngọc Ánh được nữ diễn viên mua vào năm 2020, ở trên tầng 21, rộng đến 300m2, đầy sang trọng tiện nghi tại TP.HCM. Nữ diễn viên và con gái tận hưởng cuộc sống bình yên trong cơ ngơi trị giá triệu đô.
Góc piano trong phòng giúp người đẹp thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng. 

Nữ diễn viên thường tự nấu ăn tại nhà. Trương Ngọc Ánh khoe bữa ăn đủ chất giúp giữ dáng.

Nữ diễn viên phim Hương ga vào bếp nấu ăn mỗi khi bạn bè đến nhà chơi.
Trương Ngọc Ánh thường xuyên tập yoga, gym ngay tại nhà, sáng tạo nhiều nội dung và thường xuyên đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội.
Hình ảnh Trương Ngọc Ánh sau khi tập luyện thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. 
Trong nhiều năm qua, ngoài hoạt động nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh còn kinh doanh nhà hàng, bất động sản. Nữ diễn viên đặc biệt yêu hoa.
