Trương Ngọc Ánh: 'Chưa từng yêu người nào nhiều tiền'

Trong livestream “Get to know me better” (Tạm dịch: Hiểu hơn về tôi) mới đây, Trương Ngọc Ánh đã chia sẻ nhiều chủ đề, trong đó chủ đề về tình yêu được nhiều cư dân mạng quan tâm.

Khi được hỏi về mẫu người yêu lý tưởng, nữ diễn viên bày tỏ: “Mỗi người sẽ có những tiêu chí lựa chọn phù hợp cho bản thân. Về phần mình, tôi ái mộ mẫu đàn ông ít nói, theo kiểu nói đúng chỗ và im lặng đúng lúc. Người đó biết gánh vác, chia sẻ cuộc sống với mình. Điều quan trọng nhất là nói ít làm nhiều”.

Ngọc Ánh nhấn mạnh cô không đặt nặng vật chất trong chuyện tình cảm bởi bản thân là người tự trọng, muốn tự xây dựng và có cuộc sống độc lập.