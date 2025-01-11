Trương Ngọc Ánh - biểu tượng nhan sắc một thời của thập niên 90

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội. Năm 1992, cô giành giải nhất cuộc thi "Nữ sinh duyên dáng Hà Nội", sau đó là "Hoa khôi Noel Hà Nội". Năm 1993, người đẹp được cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh phát hiện và thuyết phục đạo diễn Lưu Phước Sang mời đóng phim "Em và Michael". Sở hữu nhan sắc ấn tượng của một hoa hậu lẫn một siêu mẫu, sau khi chuyển sang diễn xuất, Trương Ngọc Ánh nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc của làng điện ảnh Việt những năm 1990. Sau thành công với vai diễn đầu tiên, cô nổi lên như một ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Việt với những vai diễn ấn tượng trong các phim như "Em còn nhớ hay em đã quên", "Dã từ dĩ vãng", "Áo lụa Hà Đông".... Ngoài đóng phim, cô còn trình diễn thời trang và ca hát. Cô từng giành giải Người mẫu ăn ảnh nhất cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á năm 1995 và Hoa hậu thời trang Quốc tế năm 1998 tại Ai Cập.Tuy nhiên cho đến nay, không nhiều người còn nhớ tới danh hiệu hoa hậu mà Trương Ngọc Ánh từng đạt được. Nét đẹp của Trương Ngọc Ánh thời điểm đó được nhiều người nhận xét dường như sinh ra là để dành cho điện ảnh. Ngay cả khi để mặt mộc, cô vẫn xinh đẹp với đường nét thu hút. Đến năm 2005, gương mặt Trương Ngọc Ánh vẫn giữ nguyên những nét vuông vức như thời thiếu nữ. Người đẹp thường trang điểm nhấn vào đôi mắt và tạo khối trên gương mặt để mũi trông cao hơn. Vào đầu những năm 2010, Trương Ngọc Ánh xuất hiện với vẻ ngoài khác hẳn. Sống mũi của cô đã thay đổi, trông cao hơn xưa. Chiếc cằm cũng dài và nhọn hơn. Ở độ tuổi 50, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ được phong độ ngoại hình ổn định cùng vẻ đẹp ngày càng mặn mà theo thời gian. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bày tỏ tiếc nuối nhan sắc nguyên bản của nữ minh tinh. Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh. Thông tin này lập tức gây chấn động với khán giả.