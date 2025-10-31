Trương Ngọc Ánh - 'bà trùm' kinh doanh đình đám

Khởi đầu với nghề người mẫu, Trương Ngọc Ánh sau đó lại ghi dấu ấn đình đám qua nhiều dự án phim: Em còn nhớ hay em đã quên, Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông,… Ở vào thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình Việt, cái tên Trương Ngọc Ánh gần như đã trở thành một thương hiệu.



Thuộc số ít nghệ sĩ lấn sân sang kinh doanh đạt được thành công, diễn viên Trương Ngọc Ánh chia sẻ với báo chí: "Để vượt qua định kiến người đẹp không biết kiếm tiền là cả sự nỗ lực không ngừng của tôi".

Quan điểm kinh doanh của người đẹp là: Sau mỗi 3-5 năm, công việc kinh doanh cần sắp xếp và chuyển đổi. "Thực ra, có lẽ tôi là người nhạy bén với thị trường theo kiểu "mùa nào thức nấy". Khi nhìn thấy cơ hội, tôi liền nắm bắt. Tất nhiên, không phải việc gì cũng thành công và không phải đầu tư nào cũng mang về lợi nhuận nhưng kinh doanh là thế, phải chấp nhận cuộc chơi, rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật tốt để hạn chế rủi ro", cô chia sẻ.

Đến giữa tháng 2/2022, Trương Ngọc Ánh một lần nữa gây bất ngờ khi chính thức trở thành chủ tịch Nova Entertainment - công ty chính thức nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa Hậu Trái Đất Thế Giới (Miss Earth) và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.

Theo Trương Ngọc Ánh, công ty này có 3 lĩnh vực mũi nhọn sẽ được tập trung phát triển trong năm 2022 bao gồm: Điện ảnh – Cuộc thi Hoa hậu – Lễ hội và sự kiện biểu diễn quốc tế. Đồng thời, công ty của Trương Ngọc Ánh sẽ đầu tư hơn 50 triệu USD trong năm 2022 để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh nói trên.

Có thể nói rằng Trương Ngọc Ánh là một hình mẫu của một người phụ nữ hiện đại đa tài, thành công cả trong trong lĩnh vực kinh doanh lẫn nghệ thuật. Tất cả những thành công của cô đã minh chứng rằng "người đẹp cũng biết kinh doanh".

Sau đó, trong khi những mỹ nhân cùng thời như Trịnh Kim Chi, Cát Tường, Việt Trinh dần từ bỏ sự nghiệp trước ống kính để đến với sân khấu kịch nói hay trở thành đạo diễn phim truyền hình, thì nữ diễn viên sinh năm 1976 mạo hiểm với vai trò nhà đầu tư và diễn viên chính cho những dự án phim điện ảnh bom tấn.

Ngay khi "chào sân", công ty của Trương Ngọc Ánh đã đầu tư vào bộ phim "Hương Ga" do người đẹp thủ vai chính. Có thể nói, bộ phim là một cú thắng lớn cho Trương Ngọc Ánh dưới cả vai trò diễn viên, lẫn nhà sản xuất. Người xem được dịp mãn nhãn với hình ảnh một bà trùm xã hội đen khét tiếng được Trương Ngọc Ánh tái hiện hoàn hảo. Hương Ga không chỉ mang lại cho cô tiếng tăm sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, mà còn đem đến doanh thu "khủng" từ các phòng vé, không kém cạnh các bom tấn ngoại.



Thừa thắng xông lên, Trương Ngọc Ánh tiếp tục đầu tư cho bộ phim hành động thứ hai "Truy sát", rồi đến "Vệ sĩ Sài Gòn".

Trương Ngọc Ánh thành công với vai trò NSX khi ra mắt "Hương Ga"

Không chỉ thành công với con đường mới trong nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh còn gặt hái được những thành quả nhất định trong công việc kinh doanh riêng. Năm 1999, cô sang Singapore học về Marketing & Advertising. Khi về nước, cô thành lập Công ty chuyên về ngành in ấn, quảng cáo, sự kiện. Sau đó, người đẹp chuyển công ty cho người bạn điều hành, chỉ giữ lại cổ phần trong hãng phim Thần Đồng.



Tiếp tục "làm mới" chính mình, Trương Ngọc Ánh chuyển sang hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực ẩm thực. Người đẹp sở hữu một công ty chuyên nhập khẩu bột mỳ, một nhà hàng món Ý, một nhà hàng món Hoa và nhà hàng món Á khai trương vào đầu năm 2015. Sau này Trương Ngọc Ánh cũng dấn thân và lĩnh vực bất động sản và trở thành một trong những nhà đầu tư bất động sản tiếng tăm.

Chính bà trùm này từng thừa nhận: khối tài sản cô đạt được sau nhiều năm bôn ba trong thương trường chính là trí tuệ. Trí tuệ không đến từ việc đứng một chỗ, mà phải rèn luyện và tích lũy không ngừng. Biết tiến đúng nơi, biết lùi đúng lúc làm nên những thành công liên tiếp và hạn chế tối đa những tổn thất có thể xảy ra.

