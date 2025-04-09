Trường mẫu giáo 'khoe' thực đơn tôm hùm, bào ngư cho học sinh gây bão mạng

Mới đây, loạt video ghi lại bữa ăn của trẻ tại một trường mẫu giáo ở Chu Khẩu (Hà Nam, Trung Quốc) bất ngờ gây “bão mạng”. Nhiều người xuýt xoa gọi đây là “ngôi trường trong mơ”.

Theo Sohu, nguyên liệu chế biến vô cùng phong phú, món nào cũng khiến người xem “ứa nước miếng”. Không ít bình luận hài hước: “Trẻ con ăn nhiều thế không tốt đâu, để tôi đến ăn hộ”.