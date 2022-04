Trường mầm non 'đỏ mắt' tìm giáo viên trở lại làm việc

Nói về quyết định trở lại trường dạy, cô B.M cho biết: “Trước mắt tôi vẫn chưa trở lại trường dạy vì dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp. Mặt khác, công việc hiện tại với 5 trẻ vừa sức và có thu nhập cao hơn nhiều so với việc đi dạy bình thường. Những trẻ tôi dạy ngoài việc chăm sóc ra, tiêu chí phụ huynh cũng đặt ra là chuẩn bị để các con thi tuyển vào các trường dân lập hot như: Nguyễn Siêu, Archimedes, Ngôi sao… Lớp học đã tổ chức được nửa năm nên tôi thấy khá hài lòng”.

Cô B.M (giáo viên trường mầm non Thăng Long Kidsmart, Cầu Giấy, Hà Nội) nhận trông 5 trẻ tại nhà của phụ huynh. Các học sinh đều ở lứa tuổi tiền tiểu học. Cô B.M duy trì lớp học này được 6 tháng nay nhờ sự chung tay của các phụ huynh.

Chị Thanh Trang (Hiệu trưởng Trường mầm non TBK, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Giáo viên đã quen với việc trông nhóm trẻ tại nhà. Mức thu nhập của họ hiện tại là 10-12 triệu/tháng. Trong khi việc đi làm trở lại không ổn định. Trước mắt, để tìm được giáo viên trở lại, phải hạ các tiêu chí tuyển dụng so với trước đây, đồng thời tăng 10-15% lương tuỳ vị trí để thu hút giáo viên".

Bên cạnh giáo viên, trường mầm non cũng phải tìm người nấu ăn, phục vụ. Chị Thanh Trang cho biết, nếu không gọi được đầu bếp, trường phải huy động người trong gia đình để nấu ăn cho trẻ trong thời gian đầu khởi động lại trường.

Đau đầu về nhân sự, các trường còn phải đối mặt với việc kiện toàn cơ sở vật chất. Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường mầm non cần thời gian rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, khu vui chơi nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Ngoài ra, các nhà trường cũng lau dọn, vệ sinh khử khuẩn phòng học, bàn ghế, đồ dùng học tập, lên các phương án đón trẻ đảm bảo an toàn phòng chống dịch để dạy học trực tiếp bền vững.