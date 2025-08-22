Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQGHN công bố điểm chuẩn năm 2025

Thanh Hùng| 22/08/2025 16:31

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025.

Cụ thể, điểm chuẩn của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025 như sau:

537195881_786073577276409_1922931177590012070_n.jpg

Nhà trường lưu ý các thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trước 17h ngày 30/8 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và nhập học trực tiếp theo thông báo của nhà trường.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-khoa-hoc-lien-nganh-va-nghe-thuat-dhqghn-nam-2025-2434937.html
