Trương Huệ Vân: 'Bị cáo phạm tội vì mới vào nghề, còn non trẻ'

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Trương Huệ Vân với vai trò là Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor- WMC) đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông. Sau đó, Công ty An Đông dùng số tiền này mua trái phiếu sơ cấp. Hành vi này đã giúp sức cho bị cáo Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng của hơn 20.000 bị hại.

Hành vi này của bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị TAND TPHCM tuyên phạt 5 năm tù.

Thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) cho rằng mức án 17 năm tù cho các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng.