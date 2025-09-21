Trường hợp nào chủ xe được hoàn trả lại phí đường bộ khi đi đăng kiểm?

Phí sử dụng đường bộ (hay còn gọi là phí đường bộ) là khoản tiền mà chủ phương tiện cơ giới đường bộ phải nộp hằng năm khi đi đăng kiểm, nhằm góp phần duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng giao thông.

Loại phí này thường được đơn vị đăng kiểm thu trước theo chu kỳ tương ứng với chu kỳ kiểm định của xe (6 tháng, 12 tháng hoặc 24 tháng). Nếu số phí đã nộp ngắn hơn so với thời gian đăng kiểm, chủ xe sẽ phải nộp bổ sung phần còn thiếu ở lần đăng kiểm sau.

Mức phí sử dụng đường bộ hiện hành cho các loại xe theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, không phải lúc nào người dân cũng phải “mất trắng” khoản tiền này. Trong một số trường hợp cụ thể, chủ xe sẽ được hoàn trả hoặc khấu trừ phí đường bộ.

Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, các quy định về thu phí sử dụng đường bộ của xe cơ giới được thực hiện theo Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ (Nghị định 90), có hiệu lực từ 1/2/2024.