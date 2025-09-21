Trường hợp nào chủ xe được hoàn trả lại phí đường bộ khi đi đăng kiểm?

Hoàng Hiệp| 21/09/2025 15:06

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe ô tô bị mất trộm quá 30 ngày, xe bị huỷ hoại do tai nạn, thiên tai hoặc bị cơ quan chức năng tịch thu,... thuộc trường hợp được miễn phí đường bộ.

Phí sử dụng đường bộ (hay còn gọi là phí đường bộ) là khoản tiền mà chủ phương tiện cơ giới đường bộ phải nộp hằng năm khi đi đăng kiểm, nhằm góp phần duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng giao thông.

Loại phí này thường được đơn vị đăng kiểm thu trước theo chu kỳ tương ứng với chu kỳ kiểm định của xe (6 tháng, 12 tháng hoặc 24 tháng). Nếu số phí đã nộp ngắn hơn so với thời gian đăng kiểm, chủ xe sẽ phải nộp bổ sung phần còn thiếu ở lần đăng kiểm sau.

Mức phí sử dụng đường bộ hiện hành cho các loại xe theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, không phải lúc nào người dân cũng phải “mất trắng” khoản tiền này. Trong một số trường hợp cụ thể, chủ xe sẽ được hoàn trả hoặc khấu trừ phí đường bộ.

Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, các quy định về thu phí sử dụng đường bộ của xe cơ giới được thực hiện theo Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ (Nghị định 90), có hiệu lực từ 1/2/2024.

Nhiều trường hợp chủ xe được hoàn lại phí đường bộ. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp

Cụ thể, theo khoản 2, Điều 2 Nghị định 90, xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:

- Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai;

- Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

- Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên;

- Xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên;

- Xe ô tô của doanh nghiệp không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ (chỉ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và không cấp Tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ), chỉ sử dụng trong phạm vi Trung tâm sát hạch lái xe, nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm, ngư nghiệp, công trường xây dựng (giao thông, thủy lợi, năng lượng);

- Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên;

- Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

Như vậy, với những trường hợp phương tiện vì một lý do chính đáng hoặc bất khả kháng nào đó không thể tham gia giao thông công cộng sẽ không phải nộp phí đường bộ. Và số tiền đã nộp trước đó (nếu có) sẽ được trả lại hoặc khấu trừ ở lần nộp tiếp theo.

Cũng theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, trường hợp xe ô tô bị mất trộm hoặc bị tịch thu do là vật chứng của các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản,... đơn vị đăng kiểm sẽ căn cứ vào xác nhận từ phía cơ quan công an hoặc phán quyết của toà án, cơ quan thi hành án để khấu trừ, trả lại phí sử dụng đường bộ phù hợp.

Với trường hợp này, chủ phương tiện phải xuất trình Đơn trình báo về việc mất tài sản có xác nhận của cơ quan công an. Trường hợp xe đã nộp phí sử dụng đường bộ cho thời gian bị mất từ 30 ngày trở lên thì đơn vị đăng kiểm sẽ tính trả lại hoặc bù trừ số phí phải nộp của kỳ tiếp theo nếu tìm lại được phương tiện.

Khi tìm thấy và được trả lại phương tiện, chủ xe phải cung cấp cho đơn vị đăng kiểm Biên bản bàn giao tài sản do cơ quan công an thu hồi giao cho chủ phương tiện. Đồng thời đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm giải quyết việc trả lại tiền trong 1 ngày làm việc.

