Trường học TPHCM không dạy chương trình chính khoá vào ngày thứ 7

Ông Quốc cho biết, Sở GD-ĐT TPHCM đã trao đổi với Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD-ĐT, thống nhất hiểu theo hướng dạy 7 tiết/ngày là dành để thực hiện Chương trình GDPT 2018. Đối với các hoạt động buổi 2, nhà trường có thể chủ động sắp xếp thời khóa biểu với số tiết nhiều hơn 7. Khi hiểu và triển khai như vậy, các trường không dạy chương trình GDPT 2018 vào ngày thứ Bảy.

Ông Quốc đề nghị các trường có thể dành ngày thứ Bảy để thực hiện một số hoạt động giáo dục rèn luyện khác như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, hoạt động thể dục thể thao, tổ chức các câu lạc bộ… Các trường được chủ động, linh hoạt sắp xếp thời khóa biểu, có thể sắp xếp một số tiết học trực tuyến kết hợp trực tiếp…