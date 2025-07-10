Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin 'trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn'

Trong bối cảnh Hà Nội mưa lớn, ngập sâu tại nhiều điểm sáng nay 7/10, ở dòng chia sẻ trên nhóm học sinh Hà Nội, một tài khoản phàn nàn về Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh: “Mưa đã không cho nghỉ rồi thì du di cho học sinh đến muộn chút cũng không cho, bắt 7h15 phải đến quét mặt? Lệch 1 phút cũng bị đánh đi học muộn”.

Thông tin này sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng, đặc biệt là phụ huynh, học sinh. Nhiều người băn khoăn tính thực hư và thắc mắc nếu có, tại sao trường lại làm như vậy.

Trước phản ánh này, trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Văn Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh khẳng định thông tin chia sẻ trên mạng xã hội là sai sự thật.