Trường học dưới lòng đất: Nơi thắp lên hy vọng cho trẻ em Kharkov

Trẻ em ở thành phố Kharkov, Ukraine tuần này đã bắt đầu năm học mới tại một trường học ngầm được xây dựng để bảo vệ các em khỏi các cuộc xung đột. Khi còi báo động không kích vang lên, giáo viên và học sinh sẽ tập trung tại các lớp học được trang bị đồ dùng học tập hiện đại và hệ thống an toàn.

Trường học dưới lòng đất ở Kharkov. Ảnh: Reuters

Thị trưởng thành phố Kharkov, ông Ihor Terekhov cho biết 17.000 trẻ em sẽ tham gia các lớp học trực tiếp như vậy trong năm nay.

“Khoảng 17.000 trẻ em sẽ có thể đến trường trực tiếp. Điều này chưa bao giờ có thể xảy ra kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra. Chúng tôi đã xây dựng bảy trường học, đây là những trường học thực sự nằm dưới lòng đất. Ngoài ra, chúng tôi đã chuyển đổi sáu ga tàu điện ngầm thành lớp học. Giờ đây, trẻ em của chúng tôi có cơ hội học tập trong điều kiện an toàn. Và chúng tôi còn có những kế hoạch xa hơn, chúng tôi đang trong quá trình xây dựng thêm ba trường học dưới lòng đất nữa, hy vọng sẽ khai trương vào ngày 1 tháng 1 năm sau”, ông Terekhov nói.

Nhiều phụ huynh cho biết họ rất hoan nghênh cơ hội cho con em mình trở lại lớp học trực tiếp, ngay cả trong điều kiện xung đột.

Mẹ bé Maria Yakunkina, học sinh lớp 1 nói: “Hôm nay, con gái tôi, con bé đã lên lớp 1, lần đầu tiên đến trường, một ngôi trường ngầm, gần nhất với Northern Saltivka. Tại sao tôi, với tư cách là một người mẹ, lại quyết định làm điều này? Vì trường học nằm dưới ba tầng, chúng tôi được biết đó là ngôi trường sâu nhất ở Kharkov. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng nó an toàn. Chúng tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra trong năm nay, nhưng là một phụ huynh, tôi rất mong con mình có thể đến trường học bình thường”.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), thế giới đang đứng trước thách thức để đạt được mục tiêu phát triển bền vững số 4 của Liên Hợp Quốc, vốn đặt mục tiêu cung cấp giáo dục chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người vào năm 2030, khi dự báo sẽ có thêm khoảng 6 triệu trẻ em trên thế giới không được đi học vì nhiều lý do, trong đó có xung đột. Trong bối cảnh đó, UNICEF nhận định khu vực Tây và Trung Phi sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với khoảng 1,9 triệu trẻ em có nguy cơ không được đến trường.

Ngoài ra, UNICEF đặc biệt bày tỏ lo ngại đối với những quốc gia và vùng lãnh thổ đang phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo, như Haiti, Somalia hay các vùng lãnh thổ của Palestine.