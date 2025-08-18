Trương Hinh Dư ăn khoai lang, chăm tập luyện để giữ dáng tuổi U40

Thực đơn giảm cân khoa học

Trương Hinh Dư từng gây chú ý khi chia sẻ thực đơn “5 ngày giảm 3 kg”. Bằng cách cắt giảm tinh bột tinh chế, ưu tiên rau xanh và protein nạc, cô đã giảm từ 49,5 kg xuống còn 46,7 kg chỉ trong chưa đầy một tuần. Dù khó thực hiện nhưng phương pháp này giúp cô kiểm soát cân nặng nhanh chóng mà vẫn đảm bảo năng lượng cho cơ thể.

Không chỉ dừng ở chế độ ăn ngắn hạn, sau mỗi dịp lễ dễ tăng cân, nữ diễn viên chọn khoai lang thay thế cơm trắng. Với nhiều chất xơ và chỉ số đường huyết thấp, khoai lang giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân mà không gây mệt mỏi.

Ăn uống điều độ, không cực đoan

Người đẹp họ Trương cho biết cô không ủng hộ việc nhịn đói hay dùng thuốc giảm cân. Thay vào đó, cô duy trì nguyên tắc ăn đủ ba bữa mỗi ngày, ăn vừa phải và nói không với đồ ngọt. Thực đơn hàng ngày của cô tập trung vào rau củ, trái cây tươi, protein nạc và uống nhiều nước.

Bữa sáng thường bắt đầu bằng cà phê đen, cà rốt hoặc bánh mì nguyên cám. Ngoài ra, trà xanh cũng là thức uống quen thuộc giúp cô tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ tiêu hóa.

Tập luyện và chăm sóc cơ thể mỗi ngày

Song song với chế độ ăn uống, Trương Hinh Dư dành thời gian cho thể thao. Cô tập gym, yoga tại nhà hoặc cùng chồng khi có thời gian rảnh. Hoạt động này không chỉ giúp cô giữ dáng mà còn cải thiện sức khỏe và tinh thần.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng chú trọng chăm sóc nhan sắc bằng cách giữ tinh thần lạc quan, hạn chế trang điểm đậm và luôn dưỡng ẩm da. Cô tin rằng sức khỏe tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ ngoài, vì vậy duy trì tâm trạng vui vẻ chính là “bí quyết trẻ lâu” quan trọng nhất.

Lối sống cân bằng

Điểm nổi bật trong lối sống của Trương Hinh Dư là sự cân bằng. Cô không theo đuổi vóc dáng ''mình hạc xương mai'', cũng không ép cân bằng những phương pháp tiêu cực. Thay vào đó, người đẹp xây dựng một phong cách sống bền vững, kết hợp giữa ăn uống khoa học, tập luyện điều độ và tinh thần tích cực.

Nhờ đó, ở tuổi U40, ''Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh'' vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự quyến rũ, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.