Trường giữa trung tâm TPHCM công bố không thu quỹ phụ huynh, quỹ lớp, quỹ trường

Trao đổi với VietNamNet, ông Cao Đức Khoa cho hay, trước khi họp phụ huynh năm học 2025-2026, ông đã họp toàn thể giáo viên nhà trường để quán triệt vấn đề này, đồng thời thông báo tới tất cả phụ huynh.

Đối với việc triển khai Thông tư 55 về Điều lệ cha mẹ học sinh, chỉ thành lập quỹ của nhà trường để thực hiện các vấn đề như in sao, photo tài liệu các văn bản họp hành nên không đến mức phải thu quỹ.

Còn theo Thông tư 16, nhà trường không vận động thu quỹ vì hiện tại cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đã đảm bảo việc thực hiện Chương trình GDPT 2018. Vì vậy, nhà trường yêu cầu các lớp không thu bất kỳ khoản quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh nào.

“Tôi quán triệt rõ, giáo viên chủ nhiệm nếu để ra tình trạng thu quỹ lớp, quỹ trường hay bất kỳ loại quỹ gì sẽ phải chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và nhà trường”, ông Khoa nói.