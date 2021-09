Trường Giang lạc quẻ giữa dàn sao 'Running Man'

Tối 19/9, tập đầu tiên Running Man Việt mùa 2 với tên gọi Chơi Là Chạy đã lên sóng tập 1 sau hơn một năm tạm dừng phát sóng.

Tập đầu tiên mùa 2 hầu như tập trung vào quá trình công bố các thành viên mới, tiết tấu toàn tập ở mức độ trung bình, chỉ được đẩy nhanh nhịp điệu ở 15 phút cuối cùng trong phần xé bảng tên.

Your browser does not support the video tag.

Lan Ngọc tự tin chiến đấu với Liên Bỉnh Phát, khẳng định không cần đồng nghiệp nhường. Nhưng sau đó, cô bị Thúy Ngân xé bảng tên.

Bình mới rượu cũ

Đầu tập 1, ê-kíp sản xuất đã mất khoảng 5 phút để chiếu VCR nhắc lại kết thúc của mùa 1, nhằm xây dựng tình huống tái xuất cho 5 thành viên cũ gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm và Trương Thế Vinh. Việc này khiến tiết tấu đầu tập chậm, ít hấp dẫn.



Năm thành viên cũ vẫn duy trì được phong cách vui vẻ, tương tác thân thiết.

Khán giả nhận xét các thành viên có phần diễn xuất mở đầu chương trình khá "sượng" và thiếu chất hài hước đặc trưng quen thuộc.

Các trò chơi xuất hiện trong tập 1 chương trình gồm giải dãy số mật mã để cứu Trường Giang, di chuyển trên cầu bật bằng xốp để giải cứu Jack và hứng nước bằng chiếc chậu nhôm dán trên bụng để đưa Thúy Ngân ra khỏi bể nước khổng lồ.

Về bản chất, chỉ có trò chơi hứng nước là có phần mới mẻ. Trong khi đó, giải mật mã và di chuyển trên cầu bật bằng xốp là trò chơi quen thuộc qua các phiên bản Hàn và Trung. Việc sử dụng lại trò chơi cũ của các phiên bản nước ngoài cũng từng được áp dụng từ mùa 1, nhưng nhiều khán giả vẫn trông đợi đội ngũ sản xuất sáng tạo ra nhiều trò chơi khác lạ hơn.

Trong các phần chơi, Lan Ngọc vẫn giữ tinh thần nhiệt tình, dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ như mùa đầu tiên. Khoảnh khắc Lan Ngọc tung người lên, bám chặt vào cầu bật bằng xốp để dán logo tương đồng với hình ảnh của nữ diễn viên Bạch Lộc trong trò chơi tương tự ở phiên bản Trung Quốc Keep Running.