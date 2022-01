Trương Đình bị cấm phát ngôn sau đóng băng tài sản 2.000 tỷ đồng

Trương Đình sinh năm 1970, là một trong những minh tinh hàng đầu Đài Loan. Trong khi đó, Lâm Thụy Dương - ông xã nữ diễn viên cũng từng tham gia đóng phim trước khi giải nghệ, chuyển hướng kinh doanh. Cặp đôi kết hôn năm 2006, có hai con một gái và một trai. Nhiều năm qua, họ được biết đến là đôi vợ chồng nghệ sĩ giàu có, quyền lực bậc nhất của showbiz Hoa ngữ.

Truyền hình đưa tin vụ việc vợ chồng Trương Đình bị điều tra

Thúy Ngọc