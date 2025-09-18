Trường ĐH Y Dược Cần Thơ bất ngờ tuyển sinh bổ sung ở 6 ngành, 222 chỉ tiêu

Trước đó, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cao nhất là 23,88 ở ngành Y khoa (năm 2024 lấy 25,70 điểm). Xếp thứ hai về điểm chuẩn là ngành Răng Hàm Mặt với 23,35 (năm 2024 là 25,65 điểm). Điểm chuẩn thấp nhất là 17, áp dụng cho các ngành: Y học dự phòng, Hộ sinh, Y tế công cộng và Dinh dưỡng.