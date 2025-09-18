Trường ĐH Y Dược Cần Thơ bất ngờ tuyển sinh bổ sung ở 6 ngành, 222 chỉ tiêu

Hoài Thanh| 18/09/2025 11:50

Ngày 18/9, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển sinh bổ sung đại học chính quy năm 2025 với 6 ngành, tổng 222 chỉ tiêu.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển sinh bổ sung ở 6 ngành: Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Y tế công cộng.

Điểm sàn chung cho tất cả các ngành là 17, tổ hợp xét tuyển B00 (Toán, Hóa, Sinh), từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; thí sinh phải đạt ngưỡng điểm chất lượng đầu vào. Điểm xét tuyển không nhân hệ số.

Thí sinh muốn xét tuyển bổ sung cần đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp trên hệ thống tuyển sinh của trường tại địa chỉ: https://htql.ctump.edu.vn/ctump/tuyensinh/.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 22 đến ngày 29/9.

Y dược Cần Thơ 1.jpg
Y dược Cần Thơ 2.jpg

Trước đó, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cao nhất là 23,88 ở ngành Y khoa (năm 2024 lấy 25,70 điểm). Xếp thứ hai về điểm chuẩn là ngành Răng Hàm Mặt với 23,35 (năm 2024 là 25,65 điểm). Điểm chuẩn thấp nhất là 17, áp dụng cho các ngành: Y học dự phòng, Hộ sinh, Y tế công cộng và Dinh dưỡng.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/truong-dai-hoc-y-duoc-can-tho-bat-ngo-tuyen-sinh-bo-sung-o-6-nganh-222-chi-tieu-2443787.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/truong-dai-hoc-y-duoc-can-tho-bat-ngo-tuyen-sinh-bo-sung-o-6-nganh-222-chi-tieu-2443787.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Giáo dục - Đời sống trẻ
            Trường ĐH Y Dược Cần Thơ bất ngờ tuyển sinh bổ sung ở 6 ngành, 222 chỉ tiêu
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO