Trường ĐH Văn Lang mở ngành Truyền thông đại chúng trong đợt tuyển sinh bổ sung

Sinh viên ngành Truyền thông Đại chúng sẽ được trang bị nền tảng kiến thức và kỹ năng sáng tạo nội dung đa nền tảng, sản xuất chương trình, tư duy chiến lược truyền thông và quản trinh kênh truyền thông doanh nghiệp, kỹ năng quản lý cộng đồng và xây dựng hình ảnh cá nhân; tổ chức toà soạn số, vận hành newsrooom hiện đại, khởi nghiệp truyền thông,...

Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường thuộc khối Kỹ thuật – Công nghệ, chương trình học được thiết kế theo định hướng ứng dụng, giúp sinh viên tiếp cận các nội dung hiện đại như ESG – tiêu chuẩn quản trị bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý tài nguyên, kiểm toán năng lượng để tối ưu hiệu quả sử dụng, cùng tín chỉ và thị trường carbon – những lĩnh vực đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới.

Cử nhân ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường có thể đảm nhận các vị trí như chuyên viên quản lý môi trường, HSE/ESG tại doanh nghiệp, tư vấn phát triển bền vững, kiểm toán năng lượng, hoặc cán bộ dự án tại các tổ chức phi chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước.

Trường ĐH Văn Lang đang nhận hồ sơ xét tuyển cho 2 ngành mới, cùng 59 ngành đào tạo bậc đại học chính quy đến hết ngày 30/9/2025, đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://tuyensinh.vlu.edu.vn