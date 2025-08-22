Trường ĐH Thương mại công bố điểm chuẩn năm 2025

Thanh Hùng| 22/08/2025 16:29

Trường ĐH Thương mại vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025.

Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Thương mại năm 2025 như sau:

Screenshot 2025 08 22 151357.png
Screenshot 2025 08 22 151412.png
Screenshot 2025 08 22 151428.png

Trường ĐH Thương mại cho hay, thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển từ 23/8 tại địa chỉ: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-chinh-quy

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 30/8. 

Thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển và nhập học bản gốc trực tiếp tại trường ngày 3/9.

Thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến trên hệ thống nhập học của trường tại địa chỉ: https://nhaphoc.tmu.edu.vn trước 17h ngày 3/9; nộp hồ sơ nhập học (bản cứng) trực tiếp tại trường từ 15/9 đến 20/9. 

Nhà trường khai giảng khóa học ngày 5/9. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2025-2026 được đăng trên cổng đào tạo: https://congdaotao.tmu.edu.vn/ hoặc tài khoản của sinh viên (sau khi hoàn tất nhập học trực tuyến sẽ được cấp). Thời gian học chính thức từ ngày 15/9.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dh-thuong-mai-nam-2025-2434772.html
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dh-thuong-mai-nam-2025-2434772.html
            Trường ĐH Thương mại công bố điểm chuẩn năm 2025
