Trường ĐH Sư phạm TPHCM đề xuất giải quyết cho thí sinh trúng tuyển ảo thế nào?

Sau khi xảy ra tình trạng thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng vẫn trúng tuyển, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã có công văn gửi lên Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) và các trường có liên quan.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho biết, theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, nhà trường đã công bố ngưỡng điểm trúng tuyển đại học chính quy của các chương trình đào tạo theo từng phương thức xét tuyển năm 2025 vào ngày 22/8 trên cổng thông tin điện tử của trường.