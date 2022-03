Trường ĐH Sư phạm TP. HCM  sẽ có thêm hai phân hiệu tại Long An và Gia Lai.

TS Huỳnh Văn Sơn – Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TP. HCM cho biết, sau buổi làm việc chung ngày 1/3, UBND tỉnh Long An và trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã thống nhất thông qua đề án thành lập Phân hiệu trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại Long An trên cơ sở nâng cấp trường CĐ Sư phạm Long An.

Nâng cấp trường CĐ Sư phạm thành phân hiệu.

Trường sẽ tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, cán bộ giảng viên, sinh viên hiện có. Hiện trường đang hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để được Bộ GD & ĐT cho phép thành lập và hoạt động phân hiệu này. Phân hiệu có chức năng tuyển sinh, đào tạo đại học, sau đại học và các trình độ khác, bồi dưỡng ngắn hạn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc chức năng của trường ĐH Sư phạm TP.HCM.