Trường ĐH ở Thái Nguyên nói về thông tin ‘ngăn đoàn cứu hộ tiếp tế đồ ăn cho sinh viên’

Một sinh viên bày tỏ bức xúc: “Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên ngập như biển, sinh viên bị cô lập không điện, không nước, ăn uống khổ sở. Thế nhưng ký túc xá lại cấm đoàn cứu trợ vào, trong khi vẫn bán mỗi suất cơm cho sinh viên với giá 30 nghìn đồng”. Việc nhà trường từ chối đoàn cứu trợ, khiến các sinh viên cho rằng ban quản lý ký túc xá của trường làm vậy để căng tin vẫn bán được những suất cơm với giá 30 nghìn đồng.

Một số sinh viên khác phàn nàn việc quản lý ký túc xá triệu hồi các sinh viên thường ngày ở tầng 1 trở lại dọn vệ sinh phòng ở ngay sau khi nước rút sáng 9/10.

Nước ngập sâu tại ký túc xá của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên.

Những thông tin này sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều người bày tỏ bất bình và cho rằng thiếu nhân văn nếu những sự việc này có thật trong bối cảnh người dân ở Thái Nguyên đang chật vật “chìm” trong biển nước.

Trao đổi với PV VietNamNet tối 9/10, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên cho hay, sau khi toàn tỉnh Thái Nguyên bị ngập chung, ngày 8/10, có một đoàn giới thiệu là đoàn thiện nguyện vào khu vực ký túc xá trường và nói rằng muốn tặng 100 suất cơm.