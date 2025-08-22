Trường ĐH Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2025

Thanh Hùng| 22/08/2025 18:58

Trường ĐH Luật Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025.

Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2025 như sau:

Screenshot 2025 08 22 182310.png
Screenshot 2025 08 22 182428.png

Thí sinh lưu ý thông tin về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường ĐH Luật Hà Nội và quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đảm bảo chất lượng như sau:

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dh-luat-ha-noi-nam-2025-2434850.html
            Giáo dục - Đời sống trẻ
            Trường ĐH Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2025
