Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nêu phương án khắc phục sự cố nhầm tổ hợp

Sáng 25/8, lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) cho biết đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị phụ trách đăng ký, lọc ảo để rà soát dữ liệu, tìm giải pháp xử lý. Phương án chính thức được công bố là chấp nhận cả hai dạng tổ hợp D66, tùy theo chương trình phổ thông mà thí sinh theo học:

Với học sinh chương trình cũ (2006): D66 gồm Ngữ văn - Tiếng Anh - Giáo dục công dân. Với học sinh chương trình mới (2018): D66 gồm Ngữ văn - Tiếng Anh - Giáo dục kinh tế và pháp luật.