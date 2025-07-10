Trường ĐH Công nghiệp TPHCM bỏ xét học bạ, thi tốt nghiệp riêng từ năm 2026

Lê Huyền| 07/10/2025 19:22

Từ năm 2026, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dự kiến sẽ không còn xét tuyển riêng từng phương thức như học bạ hay điểm thi tốt nghiệp THPT, mà áp dụng hình thức xét tuyển tổng hợp.

Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết ngoài xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, các phương thức còn lại sẽ được gộp vào hình thức xét tuyển tổng hợp.

Theo đó, kết quả học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực (do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức) sẽ được quy về một thang điểm chung, với tỉ trọng khác nhau cho từng thành phần.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM

Hiện nay, trường đang áp dụng bốn phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp và xét điểm thi đánh giá năng lực. Khi phương án mới được triển khai, việc xét tuyển độc lập theo từng phương thức sẽ chấm dứt.

"Sau khi Bộ GD-ĐT có kế hoạch, nhà trường sẽ xây dựng phương án tuyển sinh 2026, trong đó cũng sẽ có cách xét tuyển cho thí sinh không dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM", ông Nhân nói.

Tại TPHCM, Trường ĐH Bách khoa TPHCM cũng đang sử dụng mô hình xét tuyển tổng hợp gồm các tiêu chí về học lực, thành tích cá nhân và hoạt động xã hội. Trong đó, phần học lực được tính dựa trên kết quả học tập 3 năm THPT, điểm thi tốt nghiệp và điểm đánh giá năng lực.

