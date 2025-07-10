Trường ĐH Công nghiệp TPHCM bỏ xét học bạ, thi tốt nghiệp riêng từ năm 2026

Hiện nay, trường đang áp dụng bốn phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp và xét điểm thi đánh giá năng lực. Khi phương án mới được triển khai, việc xét tuyển độc lập theo từng phương thức sẽ chấm dứt.

"Sau khi Bộ GD-ĐT có kế hoạch, nhà trường sẽ xây dựng phương án tuyển sinh 2026, trong đó cũng sẽ có cách xét tuyển cho thí sinh không dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM", ông Nhân nói.

Tại TPHCM, Trường ĐH Bách khoa TPHCM cũng đang sử dụng mô hình xét tuyển tổng hợp gồm các tiêu chí về học lực, thành tích cá nhân và hoạt động xã hội. Trong đó, phần học lực được tính dựa trên kết quả học tập 3 năm THPT, điểm thi tốt nghiệp và điểm đánh giá năng lực.