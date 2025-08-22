Trường đầu tiên phía Nam công bố điểm chuẩn cao nhất 28,5

Lê Huyền| 22/08/2025 16:40

Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2025, trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là 28,5.

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn cao nhất là 27.

Đối với phương thức xét học bạ điểm chuẩn cao nhất là 28,5.

Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM điểm chuẩn cao nhất là 921,25.

Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam như sau:

Điểm chuẩn học viện hàng không Việt Nam
