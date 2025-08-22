Trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất 28,19

Kim Anh| 22/08/2025 16:41

Năm nay, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất 28,19 ở ngành Công nghệ thông tin.

Nhiều ngành đào tạo của trường lấy trên 27 điểm, gồm: Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Khoa học dữ liệu.

Chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

Trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất 28,19 - 1

Năm 2025, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển khoảng 4.000 chỉ tiêu, dựa trên 4 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và xét tuyển theo điểm SAT.

Năm ngoái, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 22,5-27,8 điểm. Ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất, kế tiếp là Khoa học máy tính (27,58), Trí tuệ nhân tạo (27,12).

Học phí của trường theo hai mức là 34 và 40 triệu đồng cho năm học 2025-2026.

Theo vtc.vn
https://vtc.vn/truong-dau-tien-cua-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-cong-bo-diem-chuan-cao-nhat-28-19-ar961092.html
Copy Link
https://vtc.vn/truong-dau-tien-cua-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-cong-bo-diem-chuan-cao-nhat-28-19-ar961092.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Giáo dục - Đời sống trẻ
            Trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất 28,19
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO