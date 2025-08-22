Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn 2025

Bên cạnh các tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Văn, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), năm nay thí sinh có thể dùng 2 tổ hợp có môn tiếng Anh là A01 (Toán, Lý, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh) để xét tuyển vào trường.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay tuyển hơn 1.900 sinh viên, theo hai phương thức là tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển, tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng, sau đó đến điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Nhà trường lưu ý không sử dụng kết quả miễn thi đối với môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, không quy đổi các chứng chỉ quốc tế thành điểm tiếng Anh để đưa vào tổ hợp xét tuyển.

Năm 2025, số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký đều tăng mạnh. Cả nước có hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng vọt hơn 115.000 em so với năm 2024, một phần do các trường cao đẳng nghề nghiệp tham gia xét tuyển chung hệ thống.

Điểm chuẩn khó dự báo hơn các năm trước là nhận định chung của nhiều trường đại học trong quy trình lọc ảo năm nay, bởi những thay đổi lớn về cách thức tổ chức, thực hiện.