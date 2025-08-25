Trường Đại học Tôn Đức Thắng và danh sách các trường phía Nam xét tuyển bổ sung

Trường Đại học Tôn Đức Thắngdự kiến tuyển sinh đợt bổ sung (nhận hồ sơ đến ngày 8/9) bằng ba phương thức: dựa trên kết quả học tập THPT; kết quả thi THPT năm 2025; và kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TPHCM cho các ngành sau:

Trường Đại học Công nghệ TPHCM nhận xét tuyển bổ sung đối với hai phương thức xét tuyển học bạ cho 61 ngành đào tạo từ mức điểm chuẩn đợt 1 trở lên. Thời gian nhận hồ sơ đến 10/9.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành xét tuyển bổ sung từ ngày 25/8 với mức điểm nhận hồ sơ tương đương mức điểm chuẩn đã công bố trước đó. Xét tuyển bổ sung trên 3 phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT và kết quả bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Quốc gia Hà Nội.