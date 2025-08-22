Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Đại học Hoa Sen công bố điểm chuẩn

Lê Huyền| 22/08/2025 16:34

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và Trường Đại học Hoa Sen công bố điểm chuẩn năm 2025.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sử dụng 4 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển học bạ lớp 12; Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2025; Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM 2025; Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT. 

Điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dao động từ 15 đến 18 điểm. Theo phương thức xét tuyển học bạ, mức điểm trúng tuyển vào các ngành từ 18 điểm. Với phương thức xét tuyển kết quả điểm thi đánh giá năng lực điểm chuẩn là 600 điểm/1200.

Điểm chuẩn đại học quốc tế sài gòn

Trường Đại học Hoa Sen cũng công bố điểm chuẩn năm 2025 từ 15 – 19,45 điểm, theo 5 phương thức xét tuyển như sau:

Hoa Sen.png
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-hoa-sen-va-diem-chuan-truong-dai-hoc-quoc-te-sai-gon-2434889.html
