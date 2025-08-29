Trường đại học ở TPHCM tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, chi trả cho toàn dân.

Món quà ý nghĩa này được chuyển cho người dân bằng hình thức đăng ký nhận tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.