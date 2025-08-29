Trường đại học ở TPHCM tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Lê Huyền| 29/08/2025 19:57

Một trường đại học ở TPHCM tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9. Một trường đại học ở Khánh Hòa cũng tặng tất cả sinh viên, học viên 100.000 đồng/người dịp Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Bộ GD-ĐT.

Chiều nay (29/8), Trường Đại học Ngân hàng TPHCM quyết định tặng toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy đang học tại trường trong niên hạn đào tạo phần quà hiện kim trị giá 100.000đ/sinh viên.

Trường Đại học Thái Bình Dương ( Khánh Hòa) cũng tặng tất cả sinh viên, học viên 100.000 đồng/người dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Bộ GD-ĐT, đồng thời chào mừng lễ khai giảng năm học 2025–2026. Sinh viên nhận trực tiếp hoặc cập nhật tài khoản, nhà trường sẽ chuyển khoản cho sinh viên vào đúng ngày khai giảng 5/9.

Sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương nhận 100.000 đồng từ nhà trường dịp 2/9. Ảnh: TBD

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, chi trả cho toàn dân.

Món quà ý nghĩa này được chuyển cho người dân bằng hình thức đăng ký nhận tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. 

