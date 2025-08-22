Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2025

Hạ Yên| 22/08/2025 18:59

Trường Đại học Nông lâm TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2025, trong đó ngành Thú y có điểm chuẩn cao nhất 27,73 theo phương thức xét điểm học bạ.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2025 - 1
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2025 - 2
Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2025.
Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2025.

Năm 2025, trường Đại học Nông lâm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 điểm với các phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Mức điểm 16 áp dụng cho tất cả ngành xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc kết hợp điểm này với học bạ (2 môn thi + 1 môn học bạ) hoặc kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (2 môn thi + chứng chỉ quy đổi điểm tiếng Anh). Riêng các ngành đào tạo giáo viên, điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với phương thức xét tuyển học bạ và kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ, trường lấy sàn từ 18 điểm trở lên.

Ngoài đáp ứng điều kiện trên, thí sinh đăng ký ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp và Giáo dục mầm non phải có kết quả học tập lớp 12 ở mức tốt (xếp loại học lực từ loại giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên.

Nếu xét bằng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, thí sinh cần đạt tối thiểu 601/1.200 điểm. Ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp kèm thêm yêu cầu kết quả học tập lớp 12 ở mức tốt (xếp loại học lực từ loại giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên.

Ngành giáo dục mầm non, trường Đại học Nông Lâm TPHCM không xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2025.

Theo vtc.vn
https://vtc.vn/truong-dai-hoc-nong-lam-tp-hcm-cong-bo-diem-chuan-nam-2025-ar961184.html

            Giáo dục - Đời sống trẻ
            
