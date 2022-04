Trường đại học đầu tiên mở ngành An toàn vệ sinh lao động

Kỹ sư ngành An toàn, vệ sinh lao động có kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ và tổ chức để xử lý nóng, bụi, ồn, rung… trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp.

Các kỹ sư ngành An toàn, vệ sinh lao động được đào tạo sẽ có kiến thức chuyên sâu về môi trường lao động, môi trường doanh nghiệp, an toàn lao động, tâm sinh lý của người lao động, tổ chức khoa học lao động", GS.TS Bùi Xuân Nam cho biết thêm.

Ngành An toàn, vệ sinh lao động sẽ dần trở thành một điều kiện mắt xích quan trọng không thể thiếu của các doanh nghiệp hiện nay.

Với chỉ tiêu tuyển sinh 50 sinh viên, nhà trường chọn phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT; Xét tuyển theo kết quả thi THPT; Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS 4,5 trở lên); Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tốt nghiệp kỹ sư An toàn, lao động tại Đại học Mỏ - Địa chất, các kỹ sư sẽ có cơ hội làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia, các dự án công trình. Có cơ hội trong các ngành kỹ sư ngành an toàn, vệ sinh lao độngtrong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại nhà máy xí nghiệp, đặc biệt trong doanh nghiệp mỏ.

Các tân kỹ sư cũng có thể trở thành chuyên gia tư vấn, đánh giá về an toàn, vệ sinh lao động, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy hoặc huấn luyện về Ngành an toàn, vệ sinh lao động tại các trường đại học, có đào tạo ngành học này; cán bộ huấn luyện ngành an toàn, vệ sinh lao động tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, công nghiệp mỏ.

Hà Cường