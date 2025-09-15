Trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 4 tuần

Lê Huyền| 15/09/2025 09:56

Một trường đại học ở phía Nam đã công bố thời gian nghỉ Tết nguyên đán 2026 là 4 tuần dù năm học mới khai giảng cách đây 10 ngày.

Trường Đại học Công thương TPHCM công bố lịch nghỉ Tết nguyên đán 2026 là 4 tuần. Thời gian nghỉ từ ngày 9/2/2026 đến 8/3/2026 (tức ngày 22/12/2025 đến 21/1/2026 âm lịch).

Thời gian nghỉ Tết được quy định trong tiến độ đào tạo năm 2025-2026 mà hiệu trưởng trường này ban hành cho các bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của trường.

Đại diện của trường cho biết, thực ra nhà trường công bố tiến độ đào tạo cho các bậc học để sinh viên, học viên trong năm học 2025-2026 từ hồi tháng 3 chứ không phải bây giờ. Tuy nhiên, tiến độ này xuyên suốt trong 1 năm.

Sinh viên.jpg
Sinh viên Trường Đại học Công Thương TPHCM. Ảnh: HUIT

Nay đầu năm học nhà trường nhắc lại 1 lần nữa để sinh viên để sinh viên, học viên nắm, có kế hoạch rõ ràng cho học tập, thi cử và cả kế hoạch nghỉ lễ, Tết để chủ động, có kế hoạch cho riêng mình.

Vì thời điểm này là nước rút cho các sinh viên năm cuối, đi thực tập làm luận văn tốt nghiệp. Còn tân sinh viên vừa nhập học phải nắm rõ để thích nghi, có kế hoạch học tập rõ ràng, theo kịp tiến độ sau một thời gian xả hơi khi kết thúc phổ thông. 

Liên quan tới việc nghỉ Tết nguyên đán cho học sinh TPHCM năm 2026, mới đây, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết Sở sẽ đề xuất lịch nghỉ cho trọn tuần. Dự kiến Sở GD-ĐT sẽ đề xuất với UBND TP cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán với thời gian 2 tuần.

Nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần, dự kiến thời gian nghỉ Tết nguyên đán 2026 của học sinh TPHCM là 16 ngày. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/truong-dai-hoc-dau-tien-cong-bo-lich-nghi-tet-nguyen-dan-4-tuan-2442507.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/truong-dai-hoc-dau-tien-cong-bo-lich-nghi-tet-nguyen-dan-4-tuan-2442507.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Giáo dục - Đời sống trẻ
            Trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 4 tuần
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO