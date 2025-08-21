Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn đã rút lại

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào trưa ngày 20/8 và trở thành trường đại học đầu tiên của cả nước công bố điểm chuẩn.

Điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Hùng Vương TPHCM dao động từ 15 đến 20 ở hình thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong tổng số 19 ngành với 50 chuyên ngành đào tạo, ngành Tâm lý học ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất là 20, nhóm ngành Luật là 18 và các ngành còn lại ở mức 15 điểm.

