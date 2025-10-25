Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM tạm thu sai 158 tỷ học phí, chuyển công an điều tra

Dù có quy chế về năng lực người học sau tốt nghiệp, trường không thực hiện việc xây dựng, thẩm định chương trình và giáo trình cho từng ngành nghề theo quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH. Khi xét tốt nghiệp, trường chỉ nhập thông tin năng lực ngoại ngữ, tin học lên phần mềm mà không có hồ sơ minh chứng. Quá trình giảng dạy và kiểm tra cũng được phát hiện bài thi không đánh phách, thiếu chữ ký giám khảo, chấm điểm sơ sài.

Sở phát hiện dấu hiệu làm giả hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo, như khai khống thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện cơ quan quản lý nhà nước trong khi người này chưa từng tham dự. Hồ sơ thẩm định thiếu phiếu biểu quyết, thiếu minh chứng năng lực của thành viên.

Hiệu trưởng ban hành chương trình đào tạo không kèm chương trình chi tiết, các chương trình chi tiết do trưởng khoa tự ký duyệt nội dung. Lớp trung cấp tin học khóa 19T5 mở cho đội ngũ nhà giáo của trường có nhiều sai phạm: tổ chức đào tạo trước khi có quyết định trúng tuyển, vượt chỉ tiêu tuyển sinh (110/65 người), hồ sơ học viên không đầy đủ.

Khóa học diễn ra chỉ 9 tháng thay vì tối thiểu 1 năm theo quy định, tổ chức học buổi tối theo hình thức vừa làm vừa học dù ghi danh hệ chính quy. Việc xét miễn học các môn chung (Tiếng Anh, Tin học, Chính trị, Pháp luật…) không đúng quy định. Trường còn xét tốt nghiệp cho người học chưa đủ điều kiện, chưa hoàn thành chương trình, vi phạm quy chế đào tạo.

Hồ sơ đào tạo của trường không đầy đủ, thiếu quy định về chuyển đổi kết quả học tập, nhân sự điều hành Hội đồng xét tốt nghiệp không đúng thẩm quyền. Có trường hợp, người học chưa ký nhận bằng nhưng hồ sơ đã có bản sao văn bằng, và ngược lại - người đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa được cấp bằng đúng hạn. Ngoài ra, giáo viên giảng dạy môn Kỹ năng mềm không có sổ tay giảng dạy, không ghi chép kiểm tra định kỳ nhưng sinh viên vẫn có điểm.