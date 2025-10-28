Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM lên tiếng về kết luận thu sai 158 tỷ học phí

Trường không đồng thuận với nhiều nội dung trong biên bản, đề nghị được bổ sung

Ông Định Văn Đệ, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, đã có thông cáo về việc bị Sở GD-ĐT TPHCM kết luận thu sai 158 tỷ đồng học phí.

Sau khi nhận Thông báo 2361 của Sở GD-ĐT TPHCM, nhà trường đã phản hồi đến Giám đốc Sở và UBND TPHCM, đề nghị xem xét một số nội dung. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đã có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT làm việc lại với trường để có những nhận định, đánh giá đúng các nội dung và báo cáo UBND Thành phố xử lý.

Theo tường trình của trường, đoàn thanh tra của Sở GD-ĐT làm việc tại trường từ 22/4 đến 15/6.