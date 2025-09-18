Trường 8 năm không thu quỹ phụ huynh, hiệu trưởng nói ngân sách cấp dư hoạt động

Trao đổi với PVVietNamNet, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, cho biết từ năm 2018 đến nay, nhà trường không thu quỹ phụ huynh và các khoản tài trợ. Đầu mỗi năm học, ông gửi thông báo để phụ huynh nắm rõ.

Mặc dù không thu các khoản này nhưng ông Cường nói nhà trường vẫn hoạt động rất tốt. Sau khi chi trả lương cho cán bộ, giáo viên, nguồn ngân sách vẫn còn dư từ 10-15% để chi cho các hoạt động giáo dục. Ngoài ngân sách, nhà trường có các nguồn thu hợp pháp khác được thành phố cho phép. Sau khi chi cho các hoạt động giáo dục, cuối năm trường vẫn có kết dư để làm nguồn thu nhập tăng thêm cho giáo viên, nhân viên.

Ông Cường khẳng định, các hoạt động giáo dục, phong trào, rèn luyện kỹ năng vẫn được tổ chức đa dạng, phong phú.

"Chúng tôi thống nhất không thu những khoản này để phụ huynh yên tâm cho con đi học, không gây áp lực cho họ, đặc biệt là vào đầu năm học. Tiền trường là một vấn đề với phụ huynh. Các giáo viên của tôi cũng yên tâm giảng dạy, chăm lo cho học sinh", ông Cường nói.

Sở GD-ĐT TPHCM quy định gì về thu quỹ phụ huynh?