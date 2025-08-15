Trước tin đồn rời Việt Nam, K+ vẫn ra 'tối hậu thư' bản quyền với mức tăng chóng mặt

K+ khẳng định giá bán, giá trị của các gói truyền hình trả tiền quá thấp, không cho phép đối tác đơn vị truyền hình khác tạo ra đủ lợi nhuận.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 của Canal+, tại châu Á, số lượng thuê bao cũng như doanh thu ở Việt Nam sụt giảm do hủy một hợp đồng bán buôn và dịch vụ truyền hình trả tiền đi xuống.

Báo cáo nêu rõ Canal+ đang “đánh giá kỹ lưỡng” việc kinh doanh tại Việt Nam do hoạt động bị ảnh hưởng bởi môi trường thị trường. Đại diện Canal+ nói rằng: “Chúng tôi đang ở giai đoạn mức lỗ đã đủ lớn và các giải pháp không rõ ràng. Có thể sẽ phải tái cấu trúc mạnh hoặc thậm chí rút hẳn khỏi thị trường”.

Mặc dù tập đoàn truyền hình trả tiền Canal+ đang cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam do thua lỗ kéo dài, nhưng mới đây K+ vẫn ra “tối hậu thư” cho đối tác phải trả mức phí bản quyền tăng bất thường cho các kênh của họ mà đáng chú ý nhất là giải ngoại hạng Anh.

Các đối tác truyền hình trả tiền đang phân phối giải ngoại hạng Anh cho K+ cho hay, mới đây họ đã nhận được công văn của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam (VSTV) cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền thương hiệu (K+).