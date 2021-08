Trước thềm năm học mới, các địa phương đề xuất gì với Bộ GD&ĐT?

Lùi thời gian dạy SGK lớp 10 mới

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét lùi lộ trình thực hiện sách giáo khoa lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2022 - 2023 sang năm học 2025 - 2026.

Theo ông Trung, nhiều địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề dịch COVID-19, chưa đủ điều kiện đảm bảo nguồn lực để chuẩn bị, nhất là chương trình, sách giáo khoa cũng như đội ngũ giáo viên. Việc triển khai dạy học sách giáo khoa lớp 10 mới từ năm học 2022 - 2023 rất khó cho địa phương.

"Năm học này, chúng ta bắt đầu thực hiện sách giáo khoa lớp 6. Ba năm nữa cho thực hiện sách giáo khoa lớp 10 sẽ phù hợp hơn, đảm bảo chất lượng và tính đồng bộ", ông Nguyễn Đức Trung nói.

Ngoài ra, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An mong Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ xem xét, tham mưu trình Chính phủ bổ sung biên chế giáo viên cho Nghệ An. Tỉnh đang thiếu gần 8.000 giáo viên, tập trung chủ yếu ở bậc mầm non và tiểu học.

Hỗ trợ học sinh khó khăn hậu COVID-19

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ GD&ĐT quyết liệt hơn trong việc phân cấp địa phương trong việc quyết định và xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp, khả thi với từng cấp học.