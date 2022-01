Trước khi trở thành phó tổng ngân hàng, MC Khắc Nguyện ghi dấu ấn trên VTV

Năm 2018, MC Khắc Nguyện cũng là người dẫn chương trình truyền hình thực tế 'Người được chọn' phát sóng trên VTV6, VTV1.

Được biết, Khắc Nguyện từng tham gia khóa đào tạo MC của Nhà văn hóa thanh niên TP.HCM. Trước đó, Khắc Nguyện từng tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Xuất nhập khẩu tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (TP.HCM), lấy bằng cử nhân Tài chính - Tiền tệ - Ngân hàng tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kỹ thuật Curtin (Australia).

MC Khắc Nguyện tại "Người được chọn"