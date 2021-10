Trước khi mất, 'Hoàng Tử Gió' phản ứng căng như dây đàn về tự tử

Tội thứ hai là bất hiếu song thân. Tội thứ ba là ngu si dốt nát", anh nói.

"Hoàng Tử Gió" phản ứng căng về tự tử.

Hiện vụ việc liên quan đến "Hoàng Tử Gió" vẫn đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Công an xã Đa Tốn và Công an huyện Gia Lâm đang tích cực điều tra vụ việc làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

"Hoàng Tử Gió", tên thật Hoàng Đức Nhân, sinh năm 1992 tại Quảng Ninh. Anh là một cái tên vô cùng quen thuộc với giới trẻ Hà thành và cộng đồng mạng.