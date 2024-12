Trước khi hủy đơn kiện tỷ phú công nghệ, Đàm Vĩnh Hưng có tài sản khổng lồ ra sao?

Đàm Vĩnh Hưng mới đây khiến khán giả bất ngờ khi rút đơn kiện tỷ phú công nghệ Gerard Richard Williams (chồng ca sĩ Bích Tuyền). Trước khi xảy ra ồn ào này, Đàm Vĩnh Hưng được biết đến một ca sĩ có tài sản khủng của làng giải trí Việt. Sáng 4/12, dư luận xôn xao nguồn tin từ Dũng Taylor (chồng ca sĩ Thu Phương) tiết lộ, Đàm Vĩnh Hưng đã rút đơn kiện tỷ phú công nghệ Gerard Richard Williams (chồng ca sĩ Bích Tuyền). Sau khi thông tin được lan truyền, ngay sau đó, ca sĩ Bích Tuyền đã xác nhận sự việc là thật. Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng về vụ kiện với chồng ca sĩ Bích Tuyền. Theo đó, giọng ca "Bài Thánh ca buồn" cho biết, sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo, anh và ông Gerard William đã cùng ngồi xuống đối thoại cùng nhau và đi tới quyết định là rút đơn kiện và khẳng định không tái kiện một lần nào nữa để tránh cho những thông tin tiêu cực và những điều không hay lại xảy ra. Đây là quyết định Đàm Vĩnh Hưng cho rằng phù hợp nhất để mang lại sự nhẹ nhàng cho cả đôi bên.

Đàm Vĩnh Hưng nằm viện hồi tháng 2/2024. Trước khi xảy ra sự việc này, Đàm Vĩnh Hưng được biết đến một đại gia của làng giải trí Việt. Cách đây hơn 1 năm, bạn thân của anh là Hồng Ngọc đã khoe nam ca sĩ mua nhà biệt thự tại Mỹ. "Ghé thăm nhà mới của anh, sang, đẹp, to, ấm cúng quá, và với em anh vẫn ấm áp và tràn ngập yêu thương như thế. Chúc mừng anh nhé", Hồng Ngọc viết. Trong dòng viết này, Hồng Ngọc khoe một góc nhà nhưng cũng đủ thấy biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng mang phong cách hiện đại và cực rộng rãi.

Biệt thự mới ở Mỹ của Đàm Vĩnh Hưng. Đây không phải là căn nhà đầu tiên của Mr Đàm, được biết sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng từ anh thợ cắt tóc bình thường đã trở thành một trong những nghệ sĩ giàu nhất nhì của làng giải trí. Anh được cho là đang sở hữu khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng với thu nhập không chỉ đến từ ca hát mà còn nhờ việc kinh doanh. Một trong những điều chứng minh được khối tài sản khủng của "ông hoàng nhạc Việt" chính là những căn nhà có giá trị không nhỏ ở cả Việt Nam và Mỹ. Căn đầu tiên mà Đàm Vĩnh Hưng tậu vào hơn 10 năm trước là biệt thự tại cư xá Bắc Hải, quận 10, TP.HCM, có giá khoảng 60 tỷ đồng. Được biết, nam ca sĩ tự tay thiết kế tổ ấm theo kiến trúc không bao giờ lỗi thời. Chưa kể, anh cũng chịu khó đem toàn bộ vật dụng và trang trí nội thất từ nước ngoài về. Tại Việt Nam, "ông hoàng nhạc Việt" cũng sở hữu căn penthouse trị giá hơn 100 tỷ đồng, thuộc diện sang trọng bậc nhất, với tổng diện tích 700m2. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng hiện cũng đang sở hữu một căn biệt thự lộng lẫy với giá trị triệu đô ở Mỹ.

Căn biệt thự triệu đô ở Việt Nam của Mr Đàm. Ngoài bất động sản, Đàm Vĩnh Hưng còn nổi tiếng với kho hàng hiệu có giá trị đến vài chục tỷ đồng với những món đồ từ các thương hiệu đình đám như Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Gianfranco Ferré, Hermes, Jus Cavalli… Đàm Vĩnh Hưng dùng chính căn biệt thự triệu đô để trưng bày những món hàng hiệu mình sở hữu. Anh cũng nhiều lần khiến dân tình choáng khi khoe phòng chứa đồ không khác gì ở trung tâm thương mại. Có lần, giọng ca Say tình từng chia sẻ rằng tiêu tốn tận 3 tiếng vẫn chưa thể sắp xếp hết một khu trong 19 khu vực để đồ hiệu của mình. Tính đến hiện tại, số lượng hàng hiệu đắt tiền mà anh đang sở hữu đã lên đến con số không thể đếm nổi. Cũng chính vì thế, ngoài danh hiệu "ông hoàng nhạc Việt", nam ca sĩ cũng được gọi là "ông hoàng hàng hiệu" của làng giải trí.

Đàm Vĩnh Hưng chịu chơi, chịu chi cho cuộc sống cá nhân. Ngoài bất động sản cùng hàng hiệu, Mr Đàm cũng là một tay chơi siêu xe có hạng của showbiz. Gây chú ý nhất chính là chiếc siêu xe Rolly-Royce Ghost được mạ vàng có giá khoảng 40 tỷ đồng. Chiếc Transit Dcar Limited với đầy đủ tiện nghi, in logo thương hiệu Mr. Đàm giá khoảng 5,5 tỷ đồng. Sang không kém là chiếc xe Cadillac Escalade ESV Platinum trị giá 7 tỷ đồng hay chiếc Lexus 350 màu trắng giá 3 tỷ đồng.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai. Hiện tại, không chỉ giàu có về vật chất, đời sống tinh thần của Đàm Vĩnh Hưng cũng hạnh phúc với con trai nhỏ. Từ lúc có con trai, Đàm Vĩnh Hưng càng tập trung nhiều hơn cho con. Anh tranh thủ chạy show kiếm tiền và mong muốn bản thân thật khỏe mạnh, sống thật lâu để được ở bên con nhiều hơn. Cách đây ít lâu, anh còn nhắn gửi con khi về già hãy chăm sóc và ở bên cạnh anh thay vì thuê người giúp việc chăm sóc.